﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Наталья Кочанова: Мы сделаем все, чтобы не допустить военных действий

26.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова: Мы сделаем все, чтобы не допустить военных действий

Сохранить мир и стабильность в регионе. Спикер Совета Республики прокомментировала ситуацию на южной границе Беларуси. Наталья Кочанова призывает к диалогу и к объективной подаче информации украинским гражданам депутатами. 

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Мы обеспокоены той ситуацией, которая складывается на наших южных границах. Потому как это дружественный для нас народ. С Украиной нас связывают не только тесные исторические, но и родственные связи. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что должны сохранить мир, стабильность и спокойствие на своей земле. Поэтому стягивание войск, нагнетание ситуации – это, на мой взгляд, недопустимо… В Украине, кстати, мало информируют население своей страны о том, что происходит в Беларуси. А ведь люди должны знать, как живут их соседи и братья. Наша страна миролюбивая, агрессии с нашей страны никогда не исходило. Мы те люди, которые помнят свою историю, свои корни. Мы помним, что было на нашей земле, и не один раз. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы не допустить никаких военных действий». 

О главных ценностях белоруской нации и насколько объективно они отражены в проекте Конституции говорили на диалоговой площадке. Несмотря на то, что общественное обсуждение изменений Основного закона завершилось, встречи в трудовых коллективах продолжаются. В этом зале – работники банковской сферы. Сейчас важно ответить на вопросы, которые остались у белорусов, чтобы сделать выбор было проще. А эксперты продолжают анализировать запрос общества. 

До основного дня голосования на Референдуме остается месяц. Он пройдет 27 февраля. Свой выбор также можно сделать досрочно. В любом случае, возможность более детально вникнуть в предложенные изменения в Конституцию ещё есть. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сохранить мир и стабильность в регионе. Спикер Совета Республики прокомментировала ситуацию на южной границе Беларуси. Наталья Кочанова призывает к диалогу и к...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ивацевичах автомобиль насмерть сбил пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by