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Наталья Кочанова: Мы сделаем все, чтобы не допустить военных действий
Источник материала: ОНТ
Сохранить мир и стабильность в регионе. Спикер Совета Республики прокомментировала ситуацию на южной границе Беларуси. Наталья Кочанова призывает к диалогу и к объективной подаче информации украинским гражданам депутатами.
О главных ценностях белоруской нации и насколько объективно они отражены в проекте Конституции говорили на диалоговой площадке. Несмотря на то, что общественное обсуждение изменений Основного закона завершилось, встречи в трудовых коллективах продолжаются. В этом зале – работники банковской сферы. Сейчас важно ответить на вопросы, которые остались у белорусов, чтобы сделать выбор было проще. А эксперты продолжают анализировать запрос общества.
До основного дня голосования на Референдуме остается месяц. Он пройдет 27 февраля. Свой выбор также можно сделать досрочно. В любом случае, возможность более детально вникнуть в предложенные изменения в Конституцию ещё есть.
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Сохранить мир и стабильность в регионе. Спикер Совета Республики прокомментировала ситуацию на южной границе Беларуси. Наталья Кочанова призывает к диалогу и к...
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