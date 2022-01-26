Наталья Кочанова: Мы сделаем все, чтобы не допустить военных действий

Источник материала: ОНТ

Сохранить мир и стабильность в регионе. Спикер Совета Республики прокомментировала ситуацию на южной границе Беларуси. Наталья Кочанова призывает к диалогу и к объективной подаче информации украинским гражданам депутатами.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Мы обеспокоены той ситуацией, которая складывается на наших южных границах. Потому как это дружественный для нас народ. С Украиной нас связывают не только тесные исторические, но и родственные связи. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что должны сохранить мир, стабильность и спокойствие на своей земле. Поэтому стягивание войск, нагнетание ситуации – это, на мой взгляд, недопустимо… В Украине, кстати, мало информируют население своей страны о том, что происходит в Беларуси. А ведь люди должны знать, как живут их соседи и братья. Наша страна миролюбивая, агрессии с нашей страны никогда не исходило. Мы те люди, которые помнят свою историю, свои корни. Мы помним, что было на нашей земле, и не один раз. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы не допустить никаких военных действий».

О главных ценностях белоруской нации и насколько объективно они отражены в проекте Конституции говорили на диалоговой площадке. Несмотря на то, что общественное обсуждение изменений Основного закона завершилось, встречи в трудовых коллективах продолжаются. В этом зале – работники банковской сферы. Сейчас важно ответить на вопросы, которые остались у белорусов, чтобы сделать выбор было проще. А эксперты продолжают анализировать запрос общества.

До основного дня голосования на Референдуме остается месяц. Он пройдет 27 февраля. Свой выбор также можно сделать досрочно. В любом случае, возможность более детально вникнуть в предложенные изменения в Конституцию ещё есть.

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