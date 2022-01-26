Эти правила спасут вам жизнь: как вести себя в непогоду?

Источник материала: ОНТ

Уже вторую неделю белорусы ощущают на себе сильные порывы ветра. А самым пиковым было 13 января – тогда срывало баннеры, ломало деревья и даже нескольких людей снесло. Фото и видео последствий заполонили Сеть. Как правильно себя вести при такой погоде, рассказала Наталья Наумова, инспектор группы международного сотрудничества Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси.





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