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Эти правила спасут вам жизнь: как вести себя в непогоду?
Источник материала: ОНТ
Уже вторую неделю белорусы ощущают на себе сильные порывы ветра. А самым пиковым было 13 января – тогда срывало баннеры, ломало деревья и даже нескольких людей снесло. Фото и видео последствий заполонили Сеть. Как правильно себя вести при такой погоде, рассказала Наталья Наумова, инспектор группы международного сотрудничества Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси.
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Уже вторую неделю белорусы ощущают на себе сильные порывы ветра. А самым пиковым было 13 января – тогда срывало баннеры, ломало деревья и даже нескольких людей...
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