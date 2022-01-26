|
Лавров: Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация
Источник материала: ОНТ
Западные страны очень хотят, чтобы на украинской земле произошла реальная провокация. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы в среду, 26 января. Об этом
Сергей Лавров выразил уверенность: эвакуируя своих дипломатов из Киева, Западные страны только нагнетают обстановку по поводу Украины.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Западные страны очень хотят, чтобы на украинской земле произошла реальная провокация. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время...
|
Архив (Разное)