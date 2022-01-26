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Лавров: Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация

26.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лавров: Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация

Западные страны очень хотят, чтобы на украинской земле произошла реальная провокация. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы в среду, 26 января. Об этом пишет ТАСС.

Сергей Лавров выразил уверенность: эвакуируя своих дипломатов из Киева, Западные страны только нагнетают обстановку по поводу Украины.

Фото: depositphotos.com


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Западные страны очень хотят, чтобы на украинской земле произошла реальная провокация. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время...
 
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