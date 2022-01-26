Лавров: Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация

Источник материала: ОНТ

Западные страны очень хотят, чтобы на украинской земле произошла реальная провокация. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы в среду, 26 января. Об этом пишет ТАСС.



Сергей Лавров выразил уверенность: эвакуируя своих дипломатов из Киева, Западные страны только нагнетают обстановку по поводу Украины.

Фото: depositphotos.com





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