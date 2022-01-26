В России у родителей пропавшей девочки нашли кости в печке

Источник материала: ОНТ

В Новгородской области у родителей, заявивших о пропаже двухлетней девочки, в печке были найдены обгоревшие фрагменты костей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

Родители девочки уже давно стоят на учете в органах системы профилактики. Всего у матери 8 детей, 7 из них уже забрали в детдом. Осталась одна девочка, которую из-за возраста оставили с родителями.

Накануне ночью о пропаже ребенка заявила мать. По ее словам, девочка пропала, пока она отошла в баню. Следователи сразу возбудили уголовное дело об убийстве.

Сейчас сотрудники СК занимаются допросом родственников девочки, устанавливают очевидцев, проверяют все версии случившегося.

Дело находится на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина.

Фото: Pixabay

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