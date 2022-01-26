Для чего нужен контакт-центр в банке? Рубрика «Утро с Беларусбанком»

Источник материала: ОНТ

В этом году Беларусбанк отмечает свой вековой юбилей. Сегодня это высокотехнологичная финансовая организация, предлагающая своим клиентам продукты, которые отвечают, пожалуй, всем современным требованиям. Удобство, скорость, дистанционность. И одним из инновационных подразделений банка является контакт-центр. Кто там трудится и как устроена работа – смотрите в рубрике «Утро с Беларусбанком».





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