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Для чего нужен контакт-центр в банке? Рубрика «Утро с Беларусбанком»
Источник материала: ОНТ
В этом году Беларусбанк отмечает свой вековой юбилей. Сегодня это высокотехнологичная финансовая организация, предлагающая своим клиентам продукты, которые отвечают, пожалуй, всем современным требованиям. Удобство, скорость, дистанционность. И одним из инновационных подразделений банка является контакт-центр. Кто там трудится и как устроена работа – смотрите в рубрике «Утро с Беларусбанком».
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В этом году Беларусбанк отмечает свой вековой юбилей. Сегодня это высокотехнологичная финансовая организация, предлагающая своим клиентам продукты, которые...
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