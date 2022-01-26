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Для чего нужен контакт-центр в банке? Рубрика «Утро с Беларусбанком»

26.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Для чего нужен контакт-центр в банке? Рубрика «Утро с Беларусбанком»

В этом году Беларусбанк отмечает свой вековой юбилей. Сегодня это высокотехнологичная финансовая организация, предлагающая своим клиентам продукты, которые отвечают, пожалуй, всем современным требованиям. Удобство, скорость, дистанционность. И одним из инновационных подразделений банка является контакт-центр. Кто там трудится и как устроена работа – смотрите в рубрике «Утро с Беларусбанком».


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В этом году Беларусбанк отмечает свой вековой юбилей. Сегодня это высокотехнологичная финансовая организация, предлагающая своим клиентам продукты, которые...
 
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