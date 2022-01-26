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Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2022 год

26.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2022 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о Государственной инвестиционной программе на текущий год. Соответствующий указ №18 был подписан в среду, 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Таким образом, на финансирование строительства 157 объектов, которые были включены в инвестпрограмму, в текущем году будет выделено 695 млн бел. рублей, из них 275 млн бел. рублей – на проекты производственной сферы, которые направлены на достижение положительного экономического эффекта. Согласно планам, в этом году будет введено в эксплуатацию 48 объектов.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о Государственной инвестиционной программе на текущий год. Соответствующий указ №18 был подписан в среду, 26...
 
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