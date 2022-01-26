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Известный фотограф замерз насмерть в центре Парижа
Источник материала: ОНТ
Трагедия произошла в центре столицы Франции: известный фотограф насмерть замерз на улице. Об этом
Популярный 84-летний фотограф Рене Робер 19 января вышел из дома, чтобы прогуляться. В какой-то момент он потерял сознание и упал. Многочисленные прохожие в течение нескольких часов не помогли ему, лишь в половине седьмого утра рядом с мужчиной остановился автомобиль экстренной службы – их вызвал местный бездомный.
Сильно замерзшего фотографа доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Там он умер.
О трагическом событии рассказал друг фотографа музыкант и журналист Мишель Монпонте в эфире радио France Info.
Рене Робер известен в мире своими фотоработами в области танца фламенко.
Фото: pixabay
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Трагедия произошла в центре столицы Франции: известный фотограф насмерть замерз на улице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV. Популярный...
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