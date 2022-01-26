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Цвет волос, глаз и рост: какие признаки передаются ребенку по наследственности от папы, а какие – от мамы?
Источник материала: ОНТ
Наверняка будущим родителям любопытно узнать, каким родится их ребенок: цвет глаз, волос, рост? Особенно, когда родители совершенно разные. Мы разобрались в «тайнах» наследственности и выяснили, какие признаки передаются ребенку от папы, а какие – от мамы.
Подробнее – в видеоинформации.
Фото: pexels
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Цвет волос, глаз и рост: какие признаки передаются ребенку по наследственности от папы, а какие – от мамы?
Наверняка будущим родителям любопытно узнать, каким родится их ребенок: цвет глаз, волос, рост? Особенно, когда родители совершенно разные. Мы разобрались в...
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