Цвет волос, глаз и рост: какие признаки передаются ребенку по наследственности от папы, а какие – от мамы?

Источник материала: ОНТ

Наверняка будущим родителям любопытно узнать, каким родится их ребенок: цвет глаз, волос, рост? Особенно, когда родители совершенно разные. Мы разобрались в «тайнах» наследственности и выяснили, какие признаки передаются ребенку от папы, а какие – от мамы.

Подробнее – в видеоинформации.

Фото: pexels

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