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Цвет волос, глаз и рост: какие признаки передаются ребенку по наследственности от папы, а какие – от мамы?

26.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цвет волос, глаз и рост: какие признаки передаются ребенку по наследственности от папы, а какие – от мамы?

Наверняка будущим родителям любопытно узнать, каким родится их ребенок: цвет глаз, волос, рост? Особенно, когда родители совершенно разные. Мы разобрались в «тайнах» наследственности и выяснили, какие признаки передаются ребенку от папы, а какие – от мамы. 

Подробнее – в видеоинформации. 

Фото: pexels

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Наверняка будущим родителям любопытно узнать, каким родится их ребенок: цвет глаз, волос, рост? Особенно, когда родители совершенно разные. Мы разобрались в...
 
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