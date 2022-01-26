Сын на автомобиле насмерть сбил своего отца в Воложинском районе

Источник материала: ОНТ

Молодой человек сбил своего отца, которого выехал встречать в Воложинском районе. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома, пишет Mlyn.by.

Согласно предварительной информации, 28-летний житель Воложинского района сел за руль «Опеля», собираясь встретить отца и направился в сторону Ракова. В этот момент отец водителя шел по центральной части дорожной полосы навстречу, сын не заметил мужчину и сбил его. Пешеход умер от полученных травм.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Подписывайтесь на нас в Telegram