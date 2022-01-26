﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сын на автомобиле насмерть сбил своего отца в Воложинском районе

26.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сын на автомобиле насмерть сбил своего отца в Воложинском районе

Молодой человек сбил своего отца, которого выехал встречать в Воложинском районе. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома, пишет Mlyn.by.

Согласно предварительной информации, 28-летний житель Воложинского района сел за руль «Опеля», собираясь встретить отца и направился в сторону Ракова. В этот момент отец водителя шел по центральной части дорожной полосы навстречу, сын не заметил мужчину и сбил его. Пешеход умер от полученных травм.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек сбил своего отца, которого выехал встречать в Воложинском районе. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома, пишет Mlyn.by. Согласно предварительной...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ивацевичах автомобиль насмерть сбил пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by