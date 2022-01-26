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Сын на автомобиле насмерть сбил своего отца в Воложинском районе
Источник материала: ОНТ
Молодой человек сбил своего отца, которого выехал встречать в Воложинском районе. Об этом
Согласно предварительной информации, 28-летний житель Воложинского района сел за руль «Опеля», собираясь встретить отца и направился в сторону Ракова. В этот момент отец водителя шел по центральной части дорожной полосы навстречу, сын не заметил мужчину и сбил его. Пешеход умер от полученных травм.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
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Молодой человек сбил своего отца, которого выехал встречать в Воложинском районе. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома, пишет Mlyn.by. Согласно предварительной...
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