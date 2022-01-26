|
Минчанин задержан за оскорбительные комментарии в отношении прокуроров
Источник материала: БелТА
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками ГУБОПиК МВД установило 31-летнего жителя Минска, который в одном из деструктивных Telegram-каналов с августа 2020 года размещал оскорбительные комментарии в отношении прокурорских работников, а также иных должностных лиц госорганов, сообщили БЕЛТА в надзорном ведомстве.
В настоящее время минчанин задержан и водворен в ИВС. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время минчанин задержан и водворен в ИВС. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия.
|
Архив (Разное)