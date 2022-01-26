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Минчанин задержан за оскорбительные комментарии в отношении прокуроров

26.01.2022 16:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками ГУБОПиК МВД установило 31-летнего жителя Минска, который в одном из деструктивных Telegram-каналов с августа 2020 года размещал оскорбительные комментарии в отношении прокурорских работников, а также иных должностных лиц госорганов, сообщили БЕЛТА в надзорном ведомстве.

В настоящее время минчанин задержан и водворен в ИВС. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время минчанин задержан и водворен в ИВС. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия.
 
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