Несовершеннолетний на угнанном авто попал в ДТП в Слуцком районе и скрылся

Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе несовершеннолетний на угнанном авто попал в ДТП и скрылся. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В Слуцком районе совершением преступления обернулась беспечность местного жителя. Припарковав автомобиль "БМВ" у дома, мужчина не закрыл дверь и оставил ключи в замке зажигания. Этим и воспользовался ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение краж 17-летний житель Слуцка. Молодой человек не справился с управлением и врезался в забор, оставив при этом регистрационный знак на месте происшествия", - рассказали в УВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий автомобиль с механическими повреждениями был обнаружен в поле в соседней деревне. Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело.-0-