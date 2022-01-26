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Несовершеннолетний на угнанном авто попал в ДТП в Слуцком районе и скрылся

26.01.2022 17:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе несовершеннолетний на угнанном авто попал в ДТП и скрылся. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В Слуцком районе совершением преступления обернулась беспечность местного жителя. Припарковав автомобиль "БМВ" у дома, мужчина не закрыл дверь и оставил ключи в замке зажигания. Этим и воспользовался ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение краж 17-летний житель Слуцка. Молодой человек не справился с управлением и врезался в забор, оставив при этом регистрационный знак на месте происшествия", - рассказали в УВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий автомобиль с механическими повреждениями был обнаружен в поле в соседней деревне. Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе оперативно-разыскных мероприятий автомобиль с механическими повреждениями был обнаружен в поле в соседней деревне. Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело.
 
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