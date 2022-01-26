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Жителя Черикова задержали за разжигание социальной вражды

26.01.2022 17:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские милиционеры за разжигание социальной вражды задержали ранее судимого жителя Черикова Могилевской области, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

На 34-летнего мужчину вышли оперативники Гомельского УБОПиКа. Выяснилось, что житель соседней области в последних числах сентября прошлого года, находясь в Жлобине, разместил в социальной сети "Вконтакте" и распространял информацию, которая была нацелена на наращивание антигосударственных настроений. "Его сообщения были направлены на разжигание агрессивности пользователей интернета, героизацию действий минчанина, убившего сотрудника КГБ, одобрение и пропаганду вооруженного сопротивления представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов, возбуждение ненависти, социальной вражды и розни", - обратили внимание в УВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 УК. Фигурант водворен в ИВС.

В УВД добавили, что ранее мужчина был неоднократно судим - за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Последний раз - в 2016 году.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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"Его сообщения были направлены на разжигание агрессивности пользователей интернета, героизацию действий минчанина, убившего сотрудника КГБ, одобрение и...
 
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