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Снег, порывистый ветер и температурные качели. Прогноз погоды на 27 января

26.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снег, порывистый ветер и температурные качели. Прогноз погоды на 27 января

До конца недели Беларусь успеют посетить сразу два активных атлантических циклона со Скандинавии. Они обещают снег, порывистый ветер и перепады температуры: ночью до небольшого мороза, днём до оттепели. Небо будет плотно затянуто снеговыми облаками, усилится ветер.

Ночью по западной половине, днем повсеместно – снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем временами порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно падать. 

Температура воздуха утром от +1°C по западу до -9°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров будут на отметках от +1°C в западных районах до -5°C в северо-восточных. К вечеру от +1°C по юго-западу до -2°C по востоку.  

В пятницу атмосферными процессами будет управлять циклон. Двигаясь с Латвии через северо-восток Беларуси на Брянскую область, он принесет облачную погоду. Мокрый снег переходящий в дождь. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный порывистый, по западной половине сильный порывистый. Температура ночью от -4°C по востоку до +2°C по западу, в середине дня -2…+3°C. В последние выходные января атлантический циклон сохранит ненастную погоду. Ожидается снег, сильный порывистый ветер, метель.

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До конца недели Беларусь успеют посетить сразу два активных атлантических циклона со Скандинавии. Они обещают снег, порывистый ветер и перепады температуры: ночью...
 
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