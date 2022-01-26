Мужская сборная Беларуси по биатлону отправляется на Олимпиаду в Пекин

Источник материала: ОНТ

До старта зимней Олимпиады осталось девять дней. В Олимпийскую деревню пребывает все больше атлетов из разных стран. Сегодня в Пекин отправляются и белорусские спортсмены.

Первой в столицу зимних Игр летит наша мужская сборная по биатлону. В составе – Антон Смольский, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский, а также их тренеры.

Вслед за мужской командой в Пекин отправится и женская – Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина, Ирина Лещенко и Алина Пильчук. Вылет белорусок запланирован на 28 января.

Также на этой неделе в Китай отправится сборная Беларуси по конькобежному спорту. А представители горнолыжного спорта, фигурного катания, фристайла и лыжных гонок прибудут в Пекин уже в начале февраля. Всего на Олимпиаде выступят 29 белорусов в шести видах спорта.

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