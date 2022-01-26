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Партия «Единая Россия» попросила у руководства страны военную помощь для ЛНР и ДНР
Источник материала: ОНТ
Партия единороссов обратилась к руководству России с просьбой оказать военную помощь Луганской и Донецкой народным республикам,
С таким заявлением в Госдуме выступил лидер партии Владимир Васильев. По его словам, ЛНР и ДНР не хватает военной продукции для сдерживания агрессии.
Лидер фракции отметил, что в партии беспокоятся о защите россиян, которые проживают на данных территориях.
Фото: БЕЛТА
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Партия единороссов обратилась к руководству России с просьбой оказать военную помощь Луганской и Донецкой народным республикам, передает ТАСС. С таким...
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