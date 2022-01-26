Женщина хотела продать туфли за 150 рублей и в итоге лишилась 44 тысяч. Уверены, что вы не попадетесь на это?

Источник материала: ОНТ

Очередная жертва кибермошенников, 48-летняя минчанка, доверилась незнакомцам и лишилась крупной суммы денег. Об этом рассказали в Следственном комитете.

Инцидент произошел в декабре прошлого года, когда минчанка решила разместить в интернете объявление о продаже бывших в употреблении туфель за 150 рублей.

Тем же вечером ей в личные сообщения написал потенциальный покупатель. Клиента интересовало состояние туфель, также он поинтересовался, возможно ли получить товар посредством доставки в другой город.

Спустя какое-то время к ней пришло уведомление о списании с ее счета суммы в размере более 44 тысяч рублей. После этого минчанка обратилась в милицию.

Возбуждено уголовное дело за кражу имущества посредством модификации компьютерной информации.

Фото: pixabay

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