|
Женщина хотела продать туфли за 150 рублей и в итоге лишилась 44 тысяч. Уверены, что вы не попадетесь на это?
Источник материала: ОНТ
Очередная жертва кибермошенников, 48-летняя минчанка, доверилась незнакомцам и лишилась крупной суммы денег. Об этом
Инцидент произошел в декабре прошлого года, когда минчанка решила разместить в интернете объявление о продаже бывших в употреблении туфель за 150 рублей.
Тем же вечером ей в личные сообщения написал потенциальный покупатель. Клиента интересовало состояние туфель, также он поинтересовался, возможно ли получить товар посредством доставки в другой город.
Спустя какое-то время к ней пришло уведомление о списании с ее счета суммы в размере более 44 тысяч рублей. После этого минчанка обратилась в милицию.
Возбуждено уголовное дело за кражу имущества посредством модификации компьютерной информации.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина хотела продать туфли за 150 рублей и в итоге лишилась 44 тысяч. Уверены, что вы не попадетесь на это?
Очередная жертва кибермошенников, 48-летняя минчанка, доверилась незнакомцам и лишилась крупной суммы денег. Об этом рассказали в Следственном комитете. Инцидент...
|
Архив (Разное)