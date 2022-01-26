Диетолог назвала продукты для укрепления суставов

Источник материала: ОНТ

Из-за неправильного питания и нехватки витаминов в организме у человека могут развиваться болезни суставов, заявила врач-диетолог Светлана Фус.

По словам медика, чтобы предотвратить появление патологий, следует употреблять больше продуктов, богатых кальцием.

Также для суставов важны витамин D, витамин С, магний, фосфор. Чтобы в организм поступал селен, диетолог рекомендует включить в рацион яйца, рыбу, грибы, говяжью печень, крупы и в бобовые.

Фото: pexels





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