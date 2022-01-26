|
Диетолог назвала продукты для укрепления суставов
Источник материала: ОНТ
Из-за неправильного питания и нехватки витаминов в организме у человека могут развиваться болезни суставов,
По словам медика, чтобы предотвратить появление патологий, следует употреблять больше продуктов, богатых кальцием.
Также для суставов важны витамин D, витамин С, магний, фосфор. Чтобы в организм поступал селен, диетолог рекомендует включить в рацион яйца, рыбу, грибы, говяжью печень, крупы и в бобовые.
Фото: pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за неправильного питания и нехватки витаминов в организме у человека могут развиваться болезни суставов, заявила врач-диетолог Светлана Фус. По словам медика,...
|
Архив (Разное)