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В Кубке Африки по футболу определились еще два участника 1/4 финала

26.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Кубке Африки по футболу определились еще два участника 1/4 финала

В Кубке Африки по футболу определились еще два участника 1/4 финала – это команды Марокко и Сенегала.

В матче 1/8 финала сборная Марокко с минимальным преимуществом была сильнее Малави – 2:1. Решающий мяч в этой встрече в активе марокканского полузащитника Ашрафа Хакими на 70-й минуте матча. Соперник Марокко по четвертьфиналу определится сегодня в противостоянии сборных Египта и Кот-Д'Ивуара. 

Также стадию 1/8 финала успешно преодолела и команда Сенегала: два безответных гола сенегальцы отправили в ворота Кабо-Верде и вышли в 1/4 финала, где сыграют с победителем пары Мали – Экваториальная Гвинея.

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В Кубке Африки по футболу определились еще два участника 1/4 финала – это команды Марокко и Сенегала. В матче 1/8 финала сборная Марокко с минимальным преимуществом...
 
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