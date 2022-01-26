Источник материала: ОНТ

В Кубке Африки по футболу определились еще два участника 1/4 финала – это команды Марокко и Сенегала.

В матче 1/8 финала сборная Марокко с минимальным преимуществом была сильнее Малави – 2:1. Решающий мяч в этой встрече в активе марокканского полузащитника Ашрафа Хакими на 70-й минуте матча. Соперник Марокко по четвертьфиналу определится сегодня в противостоянии сборных Египта и Кот-Д'Ивуара.

Также стадию 1/8 финала успешно преодолела и команда Сенегала: два безответных гола сенегальцы отправили в ворота Кабо-Верде и вышли в 1/4 финала, где сыграют с победителем пары Мали – Экваториальная Гвинея.

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