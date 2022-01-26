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Беларусь усилит таможенный контроль после введения продовольственного эмбарго

26.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь усилит таможенный контроль после введения продовольственного эмбарго

С введением продовольственного эмбарго в Беларуси усилили таможенный контроль по всему периметру границы.


Запрет введен на перечень товаров из Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Великобритании и других стран, которые ведут в отношении Беларуси недружественную политику. Это зеркальный ответ на их же санкции. С начала года в страну не пропустили 29 грузовиков, которые везли «запрещенку». Усиление контроля касается всего периметра, в том числе белорусско-российского участка границы – там работают мобильные группы.

В Таможенном комитете также рассказали о создании совместного с Россией центра мониторинга. Это позволит отслеживать таможенные операции, а также рассчитывать риски в сфере контроля в Союзном государстве. Прокомментировали сегодня и очереди на границе.

Коснулись также новаций в сфере таможенного регулирования. Изменения вступят в силу летом. Они направлены на сокращение административных барьеров и упрощение порядка совершения таможенных операций. 

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С введением продовольственного эмбарго в Беларуси усилили таможенный контроль по всему периметру границы. Запрет введен на перечень товаров из Евросоюза, США,...
 
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