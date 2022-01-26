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В Минске задержаны парень с девушкой, оборудовавшие в квартире помещение для выращивания конопли

26.01.2022 18:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома и Советского РУВД столицы задержали двух молодых людей, которые в квартире организовали помещение для выращивания конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Девушка 20 лет и парень 22 лет, по их словам, приобрели в интернете все необходимое для выращивания наркотика: удобрения, почву, световые лампы, вентиляторы. В ходе проведения осмотра по месту жительства молодых людей в шкафу обнаружено и изъято одно растение конопли, а также более 20 г готовой к употреблению марихуаны. Задержанные пояснили, что выращивали и изготавливали наркотик для собственного употребления.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Девушка 20 лет и парень 22 лет, по их словам, приобрели в интернете все необходимое для выращивания наркотика: удобрения, почву, световые лампы, вентиляторы.
 
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