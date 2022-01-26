Пьяный велосипедист попал под колеса авто в Ушачском районе

Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ушачском районе велосипедист в состоянии алкогольного опьянения попал под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Днем 26 января 31-летний водитель МАЗа сбил велосипедиста 1959 года рождения, двигавшегося по краю проезжей части дороги в попутном направлении. В результате ДТП пенсионера с телесными повреждениями доставили в учреждение здравоохранения. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия проводится проверка.-0-