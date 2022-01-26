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Пьяный велосипедист попал под колеса авто в Ушачском районе

26.01.2022 19:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ушачском районе велосипедист в состоянии алкогольного опьянения попал под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Днем 26 января 31-летний водитель МАЗа сбил велосипедиста 1959 года рождения, двигавшегося по краю проезжей части дороги в попутном направлении. В результате ДТП пенсионера с телесными повреждениями доставили в учреждение здравоохранения. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ушачском районе велосипедист в состоянии алкогольного опьянения попал под колеса автомобиля, сообщили...
 
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