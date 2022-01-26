Референдум 27 февраля: как белорусам разобраться во всех изменениях обновленной Конституции?

Источник материала: ОНТ

Тенденции «жить своим умом», «исходить из своих интересов» очень показательны. Они становится трендом последнего времени в политике. Нас это тоже касается, ведь мы сейчас проходим через очень важный период совершенствования нашего Основного закона. 27 февраля пройдет референдум. С чем мы придем на этот референдум и чего ждут обычные белорусы?

«В соответствии с документом Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года».

Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Как гражданину Беларуси определить основные точки в документе, по которым судить, за что голосовать и почему следует это сделать?

Поговорили об этом в эфире с заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олегом Гайдукевичем, политологом Алексеем Дзермантом и политическим обозревателем Алексеем Авдониным.

Подробности – в видео.





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