Почему Европа называет протесты в других странах мирными, а у себя – разрушительными? Где грань и здравый смысл?

Источник материала: ОНТ

Не стоит думать, что западные политические круги абсолютно однородны. Мы уже не раз говорили о парадоксе: коллективный Запад одновременно и существует, и нет. Многие страны стремятся вырваться из этого капкана, жить своим умом и в политике, и на бытовом уровне. Обычные люди и их свободы разбиваются о жесткие правила. Уже не протесты, а массовые беспорядки в Европе.

В Брюсселе полиции противостояли 50 тысяч человек, и не только бельгийцев. В ответ на протесты – водометы и слезоточивый газ. 15 раненых.

В ходе протестов были разбиты стеклянные двери в резиденции Жозепа Борреля – главы европейской дипломатии. Но что любопытно: когда гораздо более жесткие протесты происходили в Казахстане, Борреля все устраивало. Он требовал не мешать мирным протестам. А когда разбили двери не в алматинском акимате, а в его офисе, почему-то резко осудил «бессмысленные разрушения и насилие». Получается, звучит как-то так: у вас – невероятные борцы за свободу, а у себя – варвары и внутренние террористы. Это уже даже не двойные стандарты, это что-то из Оруэлла.

О неоднородности Запада говорит и недавно обнародованный доклад ICAO об инциденте с лайнером Ryanair 23 мая прошлого года. 64 страницы документа сейчас изучают наши специалисты, 31 января состоится обсуждение. Но уже сейчас понятно, что факта принудительной посадки «Боинга» в Минске ICAO не выявил! Неужели здравый смысл может победить политиканство?

Поговорили об этом с политологами и военными экспертами. В студии ток-шоу «ОбъективНо» за круглым столом – политолог Алексей Дзермант, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич, политический обозреватель Алексей Авдонин и независимый военный эксперт Александр Алесин.

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