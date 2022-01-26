﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генпрокуратура: нам не поступал ответ из Польше о выдаче Степана Путило

26.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Генпрокуратура: нам не поступал ответ из Польше о выдаче Степана Путило

Официальный представитель Генеральной прокураторы Беларуси Дмитрий Брылев заявил, что из Польши не поступал ответ о выдаче Степана Путило, передает БЕЛТА.

Напомним, Следственный комитет 7 февраля прошлого года направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель Генеральной прокураторы Беларуси Дмитрий Брылев заявил, что из Польши не поступал ответ о выдаче Степана Путило, передает БЕЛТА....
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяный велосипедист попал под колеса авто в Ушачском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by