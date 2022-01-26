Генпрокуратура: нам не поступал ответ из Польше о выдаче Степана Путило

Источник материала: ОНТ

Официальный представитель Генеральной прокураторы Беларуси Дмитрий Брылев заявил, что из Польши не поступал ответ о выдаче Степана Путило, передает БЕЛТА.

Напомним, Следственный комитет 7 февраля прошлого года направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило.

Фото: БЕЛТА

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