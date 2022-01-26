Нагнетание или реальная угроза войны? Чего ждать от происходящего вокруг Украины?

Источник материала: ОНТ

Слово «война» буквально витает в воздухе, пропитывая собой не только заголовки новостей и комментарии политологов, но и официальные речи политиков, и атмосферу соцсетей, и бытовые разговоры в разных странах.

Внимание приковано к происходящему вокруг Украины, и чаще с подачи самого Киева. «Обстановка на южных границах все время усложняется», – произнес на этой неделе Александр Лукашенко. Беларусь поддерживает предельную бдительность. Но ситуация, действительно, тревожная.

В статье «Нью-Йорк Таймс» утверждается, что уже на этой неделе Байден может принять решение об отправке в Прибалтику и Восточную Европу тысяч американских солдат. До этого СМИ писали, что высокопоставленные представители Пентагона из-за ситуации вокруг Украины предложили Байдену несколько вариантов развития событий. Среди прочего – отправка от 1 000 до 5 000 солдат армии США в Восточную Европу с возможностью «десятикратного увеличения» их численности. Причем речь идет не только о сухопутных войсках, но и об авиации, флоте. Чего ждать? Блефуют или действительно мир – на грани войны? Как относиться к попыткам Госдепа эвакуировать сотрудников и граждан из Украины?

Об этом и не только поговорили в ток-шоу «ОбъективНо» на ОНТ с экспертами. В студии – политолог Алексей Дзермант, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич, политический обозреватель Алексей Авдонин и независимый военный эксперт Александр Алесин.

Подробности – в видео.





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