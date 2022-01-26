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На Могилёвщине стартовали соревнования «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба

26.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Могилёвщине стартовали соревнования «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба

На Могилёвщине стартовали соревнования «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Региональный этап принимает современный биатлонный комплекс в Чаусах. 

23 команды и почти 400 участников. Состязания проходят в трёх возрастных группах. Как в большом спорте, только участники не профессионалы, а любители. Для ребят из райцентров и агрогородков это возможность проявить себя, даже претендовать в будущем на национальную сборную. В отборочных турах, которые прошли в каждом районе, «отстрелялись» около 2 000 школьников.

В пятницу судейская коллегия определит победителей регионального «Снежного снайпера». Лучшие представят команду Могилёвской области в финале, который пройдет в середине февраля в Раубичах.

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На Могилёвщине стартовали соревнования «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Региональный этап принимает современный биатлонный...
 
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