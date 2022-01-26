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Илья Авсеенко занял 10-е место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону
Источник материала: ОНТ
Биатлонисты, не попавшие в
В мужской индивидуальной гонке победил норвежец Дален Сверре Аспенес. Серебро у россиянина Антона Бабикова, бронзу завоевал немец Маттиас Дорфер. Все призеры не ошибались на огневых рубежах. Точен был и лучший из белорусов Илья Авсеенко. В итоге он занял 10-е место. В двадцатку лучших попал еще один наш биатлонист Иван Тулатин – с тремя штрафными минутами он 16-й.
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