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Илья Авсеенко занял 10-е место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону

26.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илья Авсеенко занял 10-е место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону

Биатлонисты, не попавшие в олимпийские составы, в эти дни соревнуются в Германии. Сегодня в городе Арбер стартовал чемпионат Европы.

В мужской индивидуальной гонке победил норвежец Дален Сверре Аспенес. Серебро у россиянина Антона Бабикова, бронзу завоевал немец Маттиас Дорфер. Все призеры не ошибались на огневых рубежах. Точен был и лучший из белорусов Илья Авсеенко. В итоге он занял 10-е место. В двадцатку лучших попал еще один наш биатлонист Иван Тулатин – с тремя штрафными минутами он 16-й. 

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Биатлонисты, не попавшие в олимпийские составы, в эти дни соревнуются в Германии. Сегодня в городе Арбер стартовал чемпионат Европы. В мужской индивидуальной...
 
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