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«Непотерянный Казахстан»: события глазами миротворцев ОДКБ и журналистов Беларуси. Фильм ОНТ
Источник материала: ОНТ
Корреспонденты ОНТ подготовили к эфиру фильм о том, что увидели в Казахстане вместе с белорусскими миротворцами. Проект «Непотерянный Казахстан» смотрите в эфире ОНТ и на нашем YouTube-канале.
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Корреспонденты ОНТ подготовили к эфиру фильм о том, что увидели в Казахстане вместе с белорусскими миротворцами. Проект «Непотерянный Казахстан» смотрите в эфире...
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