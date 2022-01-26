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«Непотерянный Казахстан»: события глазами миротворцев ОДКБ и журналистов Беларуси. Фильм ОНТ

26.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Непотерянный Казахстан»: события глазами миротворцев ОДКБ и журналистов Беларуси. Фильм ОНТ

Корреспонденты ОНТ подготовили к эфиру фильм о том, что увидели в Казахстане вместе с белорусскими миротворцами. Проект «Непотерянный Казахстан» смотрите в эфире ОНТ и на нашем YouTube-канале.


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Корреспонденты ОНТ подготовили к эфиру фильм о том, что увидели в Казахстане вместе с белорусскими миротворцами. Проект «Непотерянный Казахстан» смотрите в эфире...
 
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