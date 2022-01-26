«Непотерянный Казахстан»: события глазами миротворцев ОДКБ и журналистов Беларуси. Фильм ОНТ

Источник материала: ОНТ

Корреспонденты ОНТ подготовили к эфиру фильм о том, что увидели в Казахстане вместе с белорусскими миротворцами. Проект «Непотерянный Казахстан» смотрите в эфире ОНТ и на нашем YouTube-канале.





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