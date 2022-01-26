Даниил Медведев пробился в полуфинал Australian Open

Источник материала: ОНТ

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. В мужском одиночном разряде определились последние полуфиналисты.

Драматичным стало противостояние 2-й ракетки мира Даниила Медведева с Феликсом Оже-Альяссимом. Канадец вёл по партиям 2:0, а в третьем сете не реализовал матч-бол. Россиянин своим шансом воспользовался: сначала выиграл тай-брейк, а затем еще два сета – 7:5, 6:4. В еще одном четвертьфинале борьбы не получилось. Четвертый номер мирового рейтинга Стефанос Циципас из Греции не оставил шансов итальянцу Яннику Синнеру – 6:3, 6:4, 6:2.

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