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Даниил Медведев пробился в полуфинал Australian Open

26.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Даниил Медведев пробился в полуфинал Australian Open

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. В мужском одиночном разряде определились последние полуфиналисты. 

Драматичным стало противостояние 2-й ракетки мира Даниила Медведева с Феликсом Оже-Альяссимом. Канадец вёл по партиям 2:0, а в третьем сете не реализовал матч-бол. Россиянин своим шансом воспользовался: сначала выиграл тай-брейк, а затем еще два сета – 7:5, 6:4. В еще одном четвертьфинале борьбы не получилось. Четвертый номер мирового рейтинга Стефанос Циципас из Греции не оставил шансов итальянцу Яннику Синнеру – 6:3, 6:4, 6:2.

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В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. В мужском одиночном разряде определились последние полуфиналисты.  Драматичным стало...
 
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