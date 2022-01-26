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Евгений Плющенко попал в больницу
Источник материала: ОНТ
Экс-фигурист и двукратный олимпийский чемпиона попал в больницу,
По словам супруги, у 39-летнего Плющенко обострилась язва двенадцатиперстной кишки. Но Рудковская утешила обеспокоившихся фанатов, заверив, что с ее мужем уже все хорошо.
Обратиться к поклонникам успел уже и сам Плющенко. По его словам, с ним все в порядке и переживать не о чем.
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Экс-фигурист и двукратный олимпийский чемпиона попал в больницу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на жену бывшего спортсмена Яну Рудковскую. По словам супруги, у...
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