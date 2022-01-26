Эксклюзив! Кто подставил Романа Протасевича? Публикуем скриншоты переписок

Источник материала: ОНТ

23 мая прошлого года в минском аэропорту сел самолёт Ryanair . В этот же день сел Роман Протасевич. Вокруг обеих посадок разговоры идут до сих пор: кому это было выгодно? Но чем дальше, тем чётче картина. В интервью Марату Маркову Протасевич говорил, что подозревает в заговоре бывших коллег. У беглых был мотив «помочь» Протасевичу сесть, а через литовские спецслужбы была возможность повлиять на решение пилота приземлиться в Минске. Романа «слили». Ведь он критиковал штаб Тихановской и с неохотой пускал пыль в глаза её адептам. Протасевича признали неблагонадёжным и предали. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.





Фатальной для Протасевича стала дружба с Франоком Вечёрко – сын титульного оппозиционера Винцука прибрал к рукам и Тихановскую, и её свиту, и уже к осени 2020-го начал делать всё, чтобы протест затух, но не погас – это открывало ему путь к стабильному каравану золота от Запада под бренд «Тихановская».

Мы через личную переписку Протасевича и Вечёрко покажем, как менялись их взаимоотношения, и вы поймёте, что есть «белорусская революция», а это зарабатывание денег на доверчивых белорусах. Начнём с августа 2020-го.

20 августа Вечёрко хвалит Протасевича за то, что именно он настоял на буйных протестах, когда сам Франок откровенно струсил. Но оба понимают уже через полторы недели после выборов, что заработали себе по тюремному сроку. В тот же день Протасевич жалуется на нехватку кадров, потому что Стёпа Путило практически отошёл от дел. Предположу, что из-за перегибов с кокаином… 24 августа оба приходят к выводу, что нужно как можно скорее ехать к и за Тихановской.

Тихановская Беларусь покинула 11 августа 2020-го и какое-то время молчала, но литовские спецслужбы заставили её быть говорящей головой давления на Минск. Под это дело обещали деньги – и мешки с долларами поменяли в оппозиции всё.

18 сентября 2020-го Протасевич сообщает Вечёрко, что с октября уходит от Путило. В середине октября Рома уже в офисе Тихановской, Франок этим очень доволен, пишет хвалебные оды: мол, мы все на тебя очень рассчитываем и давно ждали координатора маршей. Осенью, впрочем, марши в Минске, несмотря на разработку маршрутов от Протасевича, были так себе, потому что уже не было своих людей в колоннах. 26 октября Франок рисует новую стратегию: забастовки, блокировка автотрасс, железных дорог, попытка перетащить к себе военных с оружием. И добавляет: «Это для понимания – не от меня».

От кого Вечёрко получал стратегию развала Беларуси? Остановить заводы, отрезать разрушением инфраструктуры подходы к Минску – и вывести на улицу людей с оружием. Хороший такой, чекистский план, правда?

Они же вдвоём решают, что должна сказать людям Света и должна ли сказать в принципе, а также смеются над Латушко, который не может толком организовать ни одну акцию. Правда, к концу октября инициатива «Честные люди» (ЧЛ в переписке – это они) стала нечестно работать на Латушко и польское правительство, что чуть всё усложнило. Но ещё больше усложняла всё страсть Вечёрко к отчётам, планам и совещаниям: «Рома, нужен план, Рома, где план?» Рома начинал беситься и в открытую говорить, что активность протеста низкая, ничего не работает. А бестолковые акции можно делать хоть каждый день, эффекта всё равно ноль.

Это, напомню, конец октября 2020 года. И уже обострилось внутреннее противостояние у беглых, конкретно – у офисов в Вильнюсе и Варшаве.

Франок пишет, что нельзя позволять варшавским «Честным людям» делать всё, что им захочется, нужно подминать всех под себя и не пиарить конкурентов. И заканчивается всё сообщением Франока Вечёрко: «Пусть знают, кто главный». Главным во всей этой тусовке Франок считает, конечно же, себя.

А главного обязательно все должны бояться, а для этого главный должен всё критиковать, заставлять всех работать как можно больше – и чтобы не выпендривались. В ноябре 2020-го между Вечёрко и Протасевичем начинаются конфликты.

Франок пишет, что акция была плохо подготовлена, Рома огрызается, что это его фронт работы, пусть тот не сунется. Дальше – претензии от Вечёрко: «Рома, ты завалил работу!», «Рома, чем ты занимаешься вообще?» А провал любой акции, считает Вечёрко, будет полностью на совести именно Протасевича. Но когда дворам нужно 20 тысяч евро на аппаратуру, то вот на это добро должен дать лично Вечёрко. Также мы узнаём, что ночные акции придумали анархисты, хотя публично говорилось, что их в толпе нет, а Франок предъявляет Роману то, что тот не ходит на планёрки и несинхронно работает. Но выходной не даёт – какие могут быть выходные во время «революции»? И снова выговоры – нет планов, нет анонсов, ни пояснений, ни инструкций. Протасевич пишет, что упёрся рогом «Дима».

Про Диму – коротенько. Речь идёт про Дмитрия Навошу, владельца портала Sports.ru и его «дочки» Tribuna, который и приложил руку к радикализации спортивного сообщества Беларуси, руководил частью подготовки протестов.

Дима делает то, что хочет, из-за чего с ним ругается Протасевич. А вот Франок терпит – там же деньги… И переводит стрелки на Рому. Дальше граждане обсуждают, что к декабрю 2020-го у всех наступила апатия и непонимание, что делать, Франок говорит, что уже полтора месяца всё деградировало. Рома соглашается: «Это было предсказуемо». Но Вечёрко опять вешает всех собак на Протесевича: мол, это всё было на тебе. Рома раздражён и зол, несколько недель они особо не общаются.

Дальше – новогодние праздники, когда особо ничего не происходило, а в январе все ждали денег от Европы. И вот, наконец, 2021 год, февраль. До посадки самолёта Ryanair – три месяца.

Вечёрко рисует цели беглых: валить белорусскую экономику и мобилизовать протест ко Дню воли 25 марта. И нужна радикализация, поэтому у Франока появляется новая главная игрушка – это ByPol, который станет лидирующим звеном некой новой организации, куда включат все Telegram-каналы. Протасевич недоволен – это ни с кем не согласовывалось. И Романа даже в известность не ставили, что теперь он под ByPol, а потому он критикует их, заодно добавляя, что никакой улицы на День воли не будет – и он окажется прав. Да и уже в феврале опросы беглых показывают, что всем движение уже давно надоело, и от результатов исследования Франок «у шоку».

Ближе ко Дню воли, 25 марта 2021-го, беглые подбадриваются – всё получится, не падайте духом. Франок, ОНТ передаёт вам привет как преданному зрителю. Потому что ваше мартовское «Не вместо, а вместе!» – это один из слоганов ОНТ. И ОНТ беглые очень смотрят, об этом Маркову уже говорил Протасевич. Отойду от линии повествования – вот ещё скриншот, Франок жалуется, что вся Варшава и весь Вильнюс говорят только про ОНТ и про наше «Будет дополнено».

Но я напомню, что тогда обсуждали беглые – в то время в эфир мы выдали слова Карач про Тихановскую . «Майор» Карач, конечно, своё дело знает. Вернёмся к Протасевичу и Вечёрко.

В марте Франок ревнует Романа из-за каких-то сепаратных переговоров с Латушко. Но заставляет Протасевича согласовывать тексты с Рудиком и Мотолько, чем приводит Протасевича в замешательство и гнев. Но «ребята волнуются», и именно эти ребята через два месяца и сольют Романа. А сольют по простой причине. После провала на День воли Протасевич вслух говорит, что протесты в текущем формате продолжать бессмысленно. И вот уже спустя два дня Франок интересуется, отправили ли Романа в отпуск. Там улыбочки и шуточки, но это начало устранения Протасевича из игры.

Наступает май 2021 года, самый важный месяц в жизни Протасевича. Для начала, Франок говорит, что Латушко пошёл вразнос, нужно его банить и не вспоминать в своих текстах какое-то время, Протасевич согласен. И добавляет, что уходит в отпуск с 9 мая. Он улетит в Грецию, будет удалённо работать, но его не будет в Вильнюсе, и это очень нужно Франоку и остальным беглым.

Развязка. Самолёт с Протасевичем сел 23 мая 2021 года, это было воскресенье. В пятницу, за два дня до этого, Рома сообщает Франоку, что начинает выдвигаться домой, то есть – в Вильнюс бортом Ryanair. Беды ничего не предвещало, но внезапно Вечёрко начинает жёсткий накат на Протасевича: «Сконцентрируйся на работе, ты саботируешь протест, поговорим позже». Рома в дороге и лёгком в шоке.

В Вильнюсе в это время массовый заговор против Протасевича. И все молчат – за Рому заступился только один человек. Вот эту необычную девушку зовут Алиса Кумец, это сотрудник псевдоагентства «Инфопоинт». Только она решила предупредить Протасевича на свой страх и риск. И сделала это в четверг, за день до того, как Франок начал накат, то есть Рома был предупреждён.

За время греческого отпуска Романа, пишет Алиса под ником Хуан Гуайдо, на место главреда Telegram-канала, то есть Протасевича, подыскивали нового человека. Причина – Протасевич якобы плохо выполняет свои обязанности. Протасевич в шоке и пытается понять, откуда растут ноги.

Рома думает про Даниила Богдановича, он же John, он же Кастусь. Это руководитель агентства «Инфопоинт» и «Чёрной книги Беларуси», которая сливала личные данные сторонников Лукашенко и на которого работала девушка Протасевича.

Номинально они поругались из-за неподчинения Протасевича… Рома говорит Алисе, что Богданович давно под него копает, та отвечает, что все внезапно стали называть Протасевича косячным. Оба согласны, что проворачивать комбинацию с заменой пока Роман в отпуске – это подло и низко. Протасевич в бешенстве, переписка переходит в нецензурное русло в адрес беглых. Рома признаётся, что в ЧКБ, где работает его София Сапега, давно происходит какой-то ужас. Алиса говорит, что вообще все стали токсичные к Роману, кроме – это важно – Франока, тот очень странно спокоен. А каналы Протасевича уже передали Яну Рудику, а тот, как обычно, привёл с собой какую-то бесталанную, но безотказную Настю. Сходятся приятели на том, что нужно будет поговорить с коллективом в понедельник.

Вернёмся к пятничному разговору Франока и Романа. К чести Протасевича, он юлить не стал и в лоб признался, что в курсе, что ему ищут замену. Тогда Вечёрко начал обострять: «Прошло два месяца, у тебя нет ни стратегии, ни пляна». Сходятся на том, что надо поговорить в понедельник, вроде все согласны. Наступает суббота, разговор продолжился, Роман в дороге – ему прилетают претензии, что он не доводит дела до конца, плохо руководит коллективом. Протасевич говорит: давайте обсудим в понедельник с коллективом. Франок против – нужно сначала поговорить в узком составе, без вынесения на публику. Тут уже Роман против – он понимает, что Джон, то есть Богданович, тоже его сливает, да и вообще, зачем глава ЧКБ лезет в политику и почему всё скрывается от коллектива? Тут Франок впервые переходит на голосовые сообщения – что для него необычно.

Но Протасевич уже в бешенстве и продолжает разнос. Пишет, что не согласен со стратегией штаба Тихановской, о том, что они оторвались от людей – никто на уличные акции и флешмобы выходить уже не будет. Франок требует стратегии и планы, которые нужно прислать именно ему. Рома отвечает, что предлагает идеи постоянно, но его никто не слушает. И вообще – у него были нервные срывы, он уже собирался лечь в психиатрическую больницу. А в это время все его коллеги настойчиво выпихивали Романа в отпуск якобы из-за заботы, а на самом деле, чтобы отжать его работу.

Понимая это, Протасевич уже не сдерживается: никто не говорит с коллективом, Франок – бюрократ, постоянно требует какие-то отпечатанные планы. Не хватает денег, причём у тех, кто с Франоком дружит, денег завались, а у флагманского канала Протасевича – беда.

Вечёрко же стоит на своём – нужен план, стратегия, план, стратегия. И повторяет это постоянно. «Это мёртвый подход!» – пишет в сердцах Протасевич. И всё… Франок пишет: «Окей, приходи в понедельник, поговорим». И вроде всё успокаивается в этом субботнем разговоре. Мгновенно.

Протасевич в понедельник на жёсткий разговор не пришёл, потому что в воскресенье самолёт Ryanair Афины–Вильнюс развернулся и приземлился в Минске, а Романа задержали. Я очень люблю такие случайности и совпадения. И ГУБОПиК очень любит… Надеюсь, вы лучше понимаете, почему Протасевич рассказал правду о беглых. И расскажет ещё.

А посадка самолёта – это два зайца: и Протасевича слить, и причина для санкций и развала нашей экономики. Это ведь их главная цель. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.

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