Объятия кота и собаки покорили TikTok. Только взгляните на эту милоту!

Источник материала: ОНТ

Такого вы еще не видели: кот и собака лежат друг напротив друга и мило обнимаются, как влюбленная парочка. Может быть, это переселение душ?

Видео опубликовала девушка с ником nata152reg в TikTok. На кадрах кот лапками обхватил мордашку пса и стал аккуратно мять ее своими лапками. В ответ довольный песик поцеловал своего сожителя.

Пользователи остались в восторге от такой любви: «Какие хорошенькие!», «Как котейка мило мнет щечки собаченьке», «Прелестные малыши», «Чудесная парочка», «Замурчательно».

Фото: depositphotos.com

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