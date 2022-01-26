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Объятия кота и собаки покорили TikTok. Только взгляните на эту милоту!
Источник материала: ОНТ
Такого вы еще не видели: кот и собака лежат друг напротив друга и мило обнимаются, как влюбленная парочка. Может быть, это переселение душ?
Видео опубликовала девушка с ником nata152reg в TikTok. На кадрах кот лапками обхватил мордашку пса и стал аккуратно мять ее своими лапками. В ответ довольный песик поцеловал своего сожителя.
Пользователи остались в восторге от такой любви: «Какие хорошенькие!», «Как котейка мило мнет щечки собаченьке», «Прелестные малыши», «Чудесная парочка», «Замурчательно».
Фото:
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Такого вы еще не видели: кот и собака лежат друг напротив друга и мило обнимаются, как влюбленная парочка. Может быть, это переселение душ? Видео опубликовала...
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