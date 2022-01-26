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В Могилевском районе опрокинулся 23-метровый башенный кран
Источник материала: ОНТ
В агрогородке Полыковичи Могилевского района опрокинулся башенный кран на территории новостройки,
Инцидент произошел при подъеме груза на высоту. Оператор крана доставлен в больницу. Других пострадавших, по предварительным данным, нет.
Причина происшествия пока неизвестна.
В результате кран получил механические повреждения, а здание новостройки повреждено не было.
Фото: МЧС
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В агрогородке Полыковичи Могилевского района опрокинулся башенный кран на территории новостройки, передает МЧС. Инцидент произошел при подъеме груза на высоту....
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