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В Могилевском районе опрокинулся 23-метровый башенный кран

26.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Могилевском районе опрокинулся 23-метровый башенный кран

В агрогородке Полыковичи Могилевского района опрокинулся башенный кран на территории новостройки, передает МЧС.

Инцидент произошел при подъеме груза на высоту. Оператор крана доставлен в больницу. Других пострадавших, по предварительным данным, нет.

Причина происшествия пока неизвестна.

В результате кран получил механические повреждения, а здание новостройки повреждено не было.

Фото: МЧС

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В агрогородке Полыковичи Могилевского района опрокинулся башенный кран на территории новостройки, передает МЧС. Инцидент произошел при подъеме груза на высоту....
 
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В Могилевском районе при подъеме груза опрокинулся башенный кран
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