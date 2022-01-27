Приглашают, угощают, развлекают: в Брестской области запустили интерактивный проект, который знакомит с регионом

Источник материала: ОНТ

Сохранить туризм в условиях пандемии. Отрасль пережила нелегкие времена, рынок буквально замер. Но затишье было недолгим. Туристический интерес растёт. В Брестской области запустили интерактивный проект, который знакомит с регионом.





Расположенная в пущанской деревне усадьба круглый год встречает гостей. Хозяева – люди увлеченные, ставку сделали на национальный колорит: прогулки по лесу, местная кухня, в каменной кузне возрождают стародавние ремесла и обучают мастерству гостей.

В усадьбе уже появились музей народного быта, коллекция утюгов. Много предметов передавали местные жители. Всё, что связано с традициями, у гостей вызывает огромный интерес. За двадцать лет существования агроусадьбы в деревне Белая побывали туристы со всех континентов. И всё бы хорошо, если бы не вмешалась пандемия, которая заставила пересмотреть подходы к приёму гостей. И пока туристы ищут интересные варианты, хозяева рассказывают о возможностях отдыха онлайн. Тема эфира – сельский туризм, с мастер-классом по приготовлению драников. Такую возможность даёт участие в проекте «Брестская область: согревая красотой».

В проекте десять встреч: старинные замки, природа, здравницы, экскурсии по городу, мастер-классы по приготовлению блюд. Трансляция доступна по всему миру. Чаще всего туристов интересуют условия пересечения границы.

Интерактивный проект – идея управления спорта и туризма Брестского облисполкома совместно с международным сообществом путешественников. Беларусь готова стать для россиян альтернативой закрытым из-за пандемии курортам, соседи активно бронируют путевки в наши здравницы и просят предложить что-то еще.

Вопреки всем прогнозам, прошедший год стал толчком для развития туристической отрасли. Слабые игроки ушли, остались те, кто готов бороться за каждого туриста, выросло качество услуг. Новые программы, маршруты, не только для зарубежных гостей, которые только собираются открыть Синеокую, сами белорусы стали больше путешествовать по стране. Только в Брестской области посещаемость туристических объектов выросла на 40%. И судя по количеству запросов от путешественников, эта цифра продолжит расти.

Подписывайтесь на нас в Telegram