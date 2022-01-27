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На реке Свислочь в центре Минска обнаружили маслянистое пятно
Источник материала: ОНТМинска обнаружили маслянистое пятно" class="one-news__figure-img">
В МЧС
Для сдерживания растекания пятна под мостом установили боновые заграждения. Спустя час после обнаружения пятно было локализовано.
Мора рыбы зафиксировано не было. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Специалисты исследуют пробы анализа воды.
Фото: МЧС
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В МЧС сообщили об обнаружении маслянистого пятна на реке Свислочь в центре Минска. Спасатели установили боновое заграждение. Для сдерживания растекания пятна под...
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