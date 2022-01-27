На реке Свислочь в центре Минска обнаружили маслянистое пятно

Источник материала: ОНТ

Минска обнаружили маслянистое пятно" class="one-news__figure-img">

В МЧС сообщили об обнаружении маслянистого пятна на реке Свислочь в центре Минска. Спасатели установили боновое заграждение.

Для сдерживания растекания пятна под мостом установили боновые заграждения. Спустя час после обнаружения пятно было локализовано.

Мора рыбы зафиксировано не было. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Специалисты исследуют пробы анализа воды.

Фото: МЧС

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