Военный эксперт: России выгодна выжидательная тактика

Источник материала: ОНТ

Киев продолжает нагнетать. В стране открыто говорят, что ждут нападения России, и под этим предлогом стягивают войска к границе. Не только собственные, но и западных «помощников». Но кому выгодна эскалация? Об этом сегодня на ОНТ рассуждали эксперты в программе «ОбъективНо».

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