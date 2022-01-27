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Военный эксперт: России выгодна выжидательная тактика

27.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Военный эксперт: России выгодна выжидательная тактика

Киев продолжает нагнетать. В стране открыто говорят, что ждут нападения России, и под этим предлогом стягивают войска к границе. Не только собственные, но и западных «помощников». Но кому выгодна эскалация? Об этом сегодня на ОНТ рассуждали эксперты в программе «ОбъективНо». 

Подробнее – в видеоинформации.



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Киев продолжает нагнетать. В стране открыто говорят, что ждут нападения России, и под этим предлогом стягивают войска к границе. Не только собственные, но и...
 
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