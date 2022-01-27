Топ-6 квартир, которые можно купить дешевле, чем студию в Минск-Мире с черновой отделкой

Зачастую это квартиры домах 60-70х годов после капремонта. С таким же метражом, как и студии в новостройке, только с выделенной кухней. Дома не новые, но сносить их никто не собирается. А еще находятся все они в районах со сформированной инфраструктурой: магазинами, транспортом, больницами и школами. Так что преимущество можно найти не только в цене.
Это квартира одна из самых дешевых в Минске. Находится рядом с улицей Маяковского в кирпичном доме 1962 года. Капитальный ремонт провели только в прошлом году. Здесь 30 квадратных метров, совмещенный санузел и небольшая кухня на 6 квадратных метров. В квартире постелены полы и покрашены стены, в комнате стоит пластиковое окно. Однако потребуется ремонт, чтобы привести жилье в хорошее состояние.
Квартира на 29 квадратных метров в кирпичном пятиэтажном доме рядом с каналом Слепянской водной системы и трамвайными путями неподалеку. В комнате и на кухне аккуратный ремонт: на полу линолеум и ламинат, металлическая входная дверь, пластиковые окна.
Санузел совмещенный облицован плиткой. Квартиру продают с мебелью.