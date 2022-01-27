Bloomberg: в айфонах может появиться функция приема оплаты картой

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Apple планирует внедрить в свои смартфоны iPhone функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Работа над данной функцией ведется с 2020 года. Предположительно, будет задействована технология NFC, которая пока используется лишь для бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона, но не для приема средств. Как отмечает агентство, функция позволит владельцам небольшого бизнеса сэкономить на покупке специальных платежных терминалов.

По сведениям Bloomberg, компания может представить новую функцию уже через несколько месяцев вместе с обновлением операционной системы iOS.

Информации о том, будет ли новая опция доступна всем пользователям или только предпринимателям, пока не приводится.-0-