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В Днепре солдат Нацгвардии открыл огонь по сослуживцам
Источник материала: ОНТ
На заводе «Южмаш» в украинском Днепре солдат Нацгвардии Украины расстрелял из АК своих сослуживцев, как минимум пять человек погибли, еще пятеро ранены,
Инцидент произошел в 3:40 по местному времени. Солдат из АК открыл огонь по караулу.
Причины происшествия устанавливаются.
В город после инцидента прибыл командующий Национальной гвардией Николай Балан. В Днепре введен план «Сирена».
Позже стало известно, что скончалась одна из раненых.
Фото:
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На заводе «Южмаш» в украинском Днепре солдат Нацгвардии Украины расстрелял из АК своих сослуживцев, как минимум пять человек погибли, еще пятеро...
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