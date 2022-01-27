﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Днепре солдат Нацгвардии открыл огонь по сослуживцам

27.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Днепре солдат Нацгвардии открыл огонь по сослуживцам

На заводе «Южмаш» в украинском Днепре солдат Нацгвардии Украины расстрелял из АК своих сослуживцев, как минимум пять человек погибли, еще пятеро ранены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Украины.

Инцидент произошел в 3:40 по местному времени. Солдат из АК открыл огонь по караулу.  

Причины происшествия устанавливаются. 

В город после инцидента прибыл командующий Национальной гвардией Николай Балан. В Днепре введен план «Сирена».

Позже стало известно, что скончалась одна из раненых.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заводе «Южмаш» в украинском Днепре солдат Нацгвардии Украины расстрелял из АК своих сослуживцев, как минимум пять человек погибли, еще пятеро...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителя Кобринского района приговорили к 2,5 года "химии" за смертельное ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by