В Днепре солдат Нацгвардии открыл огонь по сослуживцам

Источник материала: ОНТ

На заводе «Южмаш» в украинском Днепре солдат Нацгвардии Украины расстрелял из АК своих сослуживцев, как минимум пять человек погибли, еще пятеро ранены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Украины.

Инцидент произошел в 3:40 по местному времени. Солдат из АК открыл огонь по караулу.

Причины происшествия устанавливаются.

В город после инцидента прибыл командующий Национальной гвардией Николай Балан. В Днепре введен план «Сирена».

Позже стало известно, что скончалась одна из раненых.

Фото: depositphotos.com

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