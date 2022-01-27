Проект обновленной Конституции обсудил коллектив швейного предприятия «Калинка»

Источник материала: ОНТ

Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге народа в Великой Отечественной войне. Это закреплено в проекте обновленной Конституции.

Его обсуждение продолжается во всех регионах страны. О государственных и семейных ценностях говорили накануне в коллективе одного из крупнейших швейных предприятий страны.

Коллектив «Калинки» – более 700 человек, около 90 % – женщины. Встречу с работниками провела заместитель главы Администрации Президента.

Говорили о процессе сбора предложений по изменениям в Конституции и разработке окончательного проекта, который будет вынесен на референдум. Кроме поправок в Основном законе обсудили также темы социально-экономического развития страны, зарплаты, занятости и статуса семьи.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента: «Я сама была инициатором таких встреч, прежде всего с женским коллективом. Интересно было встретиться и поговорить с женщинами, задать вопросы, понять, удовлетворены ли они своими рабочими местами, какие у них есть проблемы. Видно, что люди увлечены работой, заинтересованы в том, чтобы создавать что-то для народа, чтобы заработать самим деньги, они готовы трудиться и развиваться».

Также в Солигорске замглавы Администрации президента провела личный прием граждан. Вопросы и замечания от людей самые разные – развитие агроэкотуризма, ремонт дорог, трудоустройство и другие.

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