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В Бресте мужчина по неизвестной причине с 5-го этажа вскарабкался по стене дома до 9-го

27.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бресте мужчина по неизвестной причине с 5-го этажа вскарабкался по стене дома до 9-го

Мужчина из Бреста поднялся по декоративному бетонному фасаду многоэтажки с 5-го на 9-й, после чего его спасли работники МЧС.

Сначала брестчанин 1979-го года рождения заперся в квартире на ул.Советской Конституции, а затем выбил окно и начал карабкаться вверх.

На место прибыли спасатели. На уровне 9-го этажа они вступили с мужчиной в диалог и уговорили его спуститься в квартиру через окно.

После осмотра медиками брестчанина доставили в больницу. Причина происшествия пока неизвестна.

Фото: Брестское областное УМЧС 

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Теги: Брест
 
 
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Мужчина из Бреста поднялся по декоративному бетонному фасаду многоэтажки с 5-го на 9-й, после чего его спасли работники МЧС. Сначала брестчанин 1979-го года рождения...
 
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