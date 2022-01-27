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Каждый день спасатели в Беларуси ищут пропавших людей. Как работают службы поиска?
Источник материала: ОНТ
Поиском пропавших людей почти каждый день занимаются спасатели. Кто-то заблудился в лесу, кто-то – в большом городе. Когда такое происходит, дорога каждая минута времени. Как работают службы поиска в Беларуси?
Уйти в чащу, заплутать и не вернуться – вот чего стоит остерегаться любому, кто решит отправиться в лес. Так случилось и в сентябре прошлого года в Пуховичском районе с грибником, когда тот заблудился в лесном массиве. Благодаря слаженной работе поисковых групп пострадавшего удалось найти и передать медикам: гражданин оставался без сознания. Однако случаи, когда люди теряются в лесу, не редкость даже в зимний период.
Обстоятельства исчезновения людей могут быть самыми разными: это и жертвы преступлений, несчастные случаи, инвалидность пострадавшего или же серьёзные ссоры с друзьями и родственниками. Поиском в таких случаях занимаются сотрудники органов внутренних дел и уголовного розыска, также поисково-спасательный отряд «Ангел» и военнослужащие, общественность и СМИ. Только за прошлый год работниками МЧС было найдено свыше шестисот человек, из которых пятьдесят шесть – это дети.
Центр поисково-спасательных работ «Зубр» в своей деятельности следует простому алгоритму: прибЫв на место, выясняет всю информацию о пострадавшем, а затем делит местность на квадраты. После уже сотрудники на машинах и квадроциклах, беспилотники и пешая группа распределяются по образованным направлениям. В поисках также участвуют кинологи с собаками.
Если вы всё же решили отправиться далеко в лес зимой, задумайтесь о рисках: хорошо и тепло оденьтесь, отдайте предпочтение одежде ярких цветов, а также возьмите с собой необходимые для вашего здоровья медикаменты. Обязательно расскажите родным и близким о том, куда вы отправились и во сколько планируете вернуться домой.
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Поиском пропавших людей почти каждый день занимаются спасатели. Кто-то заблудился в лесу, кто-то – в большом городе. Когда такое происходит, дорога каждая минута...
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