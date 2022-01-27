Каждый день спасатели в Беларуси ищут пропавших людей. Как работают службы поиска?

Источник материала: ОНТ

Поиском пропавших людей почти каждый день занимаются спасатели. Кто-то заблудился в лесу, кто-то – в большом городе. Когда такое происходит, дорога каждая минута времени. Как работают службы поиска в Беларуси?

Уйти в чащу, заплутать и не вернуться – вот чего стоит остерегаться любому, кто решит отправиться в лес. Так случилось и в сентябре прошлого года в Пуховичском районе с грибником, когда тот заблудился в лесном массиве. Благодаря слаженной работе поиск о вых групп пострадавшего удалось найти и передать медикам: гражданин оставался без сознания. Однако случаи, когда люди теряются в лесу, не редкость даже в зимний период.

Андрей Пятрович, начальник отдела розыскной работы ГУВД Мингорисполкома: «Основанием поиска пропавшего человека является поступившее в орган внутренних дел заявление любого физического лица либо государственной организации, сообщение любого физического лица. Данное сообщение либо заявление регистрируется и сразу же начинается поиск человека, который длится в течение 10 дней. В случае не установления его местонахождения принимается решение о возбуждении уголовного дела».

Обстоятельства исчезновения людей могут быть самыми разными: это и жертвы преступлений, несчастные случаи, инвалидность пострадавшего или же серьёзные ссоры с друзьями и родственниками. Поиском в таких случаях занимаются сотрудники органов внутренних дел и уголовного розыска, также поисково-спасательный отряд «Ангел» и военнослужащие, общественность и СМИ. Только за прошлый год работниками МЧС было найдено свыше шестисот человек, из которых пятьдесят шесть – это дети.

Мария Гомон, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси: «Наряду со спасателями в поисковой операции принимают участие сотрудники милиции, лесники, пограничники, волонтёры и родственники потерявшихся людей. Применяется самое современное оборудование: беспилотные летательные аппараты и кинологические службы».

Центр поисково-спасательных работ «Зубр» в своей деятельности следует простому алгоритму: прибЫв на место, выясняет всю информацию о пострадавшем, а затем делит местность на квадраты. После уже сотрудники на машинах и квадроциклах, беспилотники и пешая группа распределяются по образованным направлениям. В поисках также участвуют кинологи с собаками.

Александр Мамчиц, командир отделения Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «Зубр» МЧС Беларуси: «Мы выезжаем на протяжении всего года, но пик происходит на грибной и ягодный сезон. Зимой люди тоже по разным причинам теряются, в лесу не всегда могут найти выход, поэтому мы готовы выехать круглый год».

Если вы всё же решили отправиться далеко в лес зимой, задумайтесь о рисках: хорошо и тепло оденьтесь, отдайте предпочтение одежде ярких цветов, а также возьмите с собой необходимые для вашего здоровья медикаменты. Обязательно расскажите родным и близким о том, куда вы отправились и во сколько планируете вернуться домой.

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