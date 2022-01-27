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В Международный день памяти жертв Холокоста в Минске пройдут траурные торжества у мемориала «Яма»

27.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Международный день памяти жертв Холокоста в Минске пройдут траурные торжества у мемориала «Яма»

Уроки истории и то, к чему приводит бряцание оружием, к сожалению, способны усвоить не все. Сегодня – Международный день памяти жертв Холокоста. Ровно 77 лет назад Советская армия освободила концлагерь Освенцим. Там погибло, по разным оценкам, от полутора до 4 миллионов человек.

Беларусь не понаслышке знает об ужасах войны и о том, что такое геноцид. И трепетно относится к сохранению исторической правды – и о героях, и о жертвах Великой Отечественной.

На нашей земле были замучены более 800 000 евреев на 400 фабриках смерти.

Траурные торжества пройдут сегодня в столице у мемориала «Яма». Здесь в марте 1942-го нацисты расстреляли около пяти тысяч узников Минского гетто.

А всего за 2 года существования через Минское гетто прошли десятки тысяч человек, большинство из них погибли.

Также в память о жертвах Холокоста Национальная библиотека Беларуси разместила на здании надпись на двух языках – белорусском и иврите: «27 студзеня – Міжнародны дзень памяці ахвяр Халакосту! Мы памятаем!»

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Уроки истории и то, к чему приводит бряцание оружием, к сожалению, способны усвоить не все. Сегодня – Международный день памяти жертв Холокоста. Ровно 77 лет назад...
 
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