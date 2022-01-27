Чего белорусы ожидают от послания Президента?

Источник материала: ОНТ

Одно из важнейших политических событий года – завтра Президент обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Особое звучание оно приобретает в преддверии референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию.

Формат уже известен. Место встречи – Дворец Республики, но услышать все можно будет в прямом эфире национальных телеканалов и радио. Среди приглашенных не только парламентарии и чиновники, но и региональный актив, журналисты и блогеры.

Актуальность нынешнего послания продиктована не только конституционным реформированием, но и непростой геополитической обстановкой: продолжающаяся два года пандемия, санкционное давление на Беларусь и нарастающие военные угрозы в европейском регионе. Какими будут основные тезисы? И чего ждут белорусы от обращения президента?

Игорь Хлобукин, депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси: «Я уверен, мы услышим о том, как будет развиваться наше государство, внутриполитическое устройство в ближайшие десятилетия, ведь Конституция пишется на 20-30 лет вперед. Важно, что мы услышим ответы на вопросы, связанные с налаживанием внутриполитического диалога, с тем, как будут развиваться политические партии, общественные организации, лидеры общественных мнений. Мы все пришли к пониманию того, что, проголосовав на Конституции, сделаем выбор и упор на Беларусь суверенную, независимую, безопасную, красивую, комфортную и удобную для жизни. Я уверен, что так и будет».

Традиционно именно в послании глава государства раскрывает факты, нигде не звучавшие ранее. Последний раз в таком формате послания Александр Лукашенко общался с белорусами в августе 2020-го – за несколько дней до президентских выборов.

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