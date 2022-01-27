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Чего белорусы ожидают от послания Президента?
Источник материала: ОНТ
Одно из важнейших политических событий года – завтра Президент обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Особое звучание оно приобретает в преддверии референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию.
Формат уже известен. Место встречи – Дворец Республики, но услышать все можно будет в прямом эфире национальных телеканалов и радио. Среди приглашенных не только парламентарии и чиновники, но и региональный актив, журналисты и блогеры.
Актуальность нынешнего послания продиктована не только конституционным реформированием, но и непростой геополитической обстановкой: продолжающаяся два года пандемия, санкционное давление на Беларусь и нарастающие военные угрозы в европейском регионе. Какими будут основные тезисы? И чего ждут белорусы от обращения президента?
Традиционно именно в послании глава государства раскрывает факты, нигде не звучавшие ранее. Последний раз в таком формате послания Александр Лукашенко общался с белорусами в августе 2020-го – за несколько дней до президентских выборов.
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Одно из важнейших политических событий года – завтра Президент обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Особое звучание оно...
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