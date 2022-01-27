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МЧС призывает быть аккуратными на дорогах: повышенный риск ДТП и травм!
Источник материала: ОНТ
МЧС
В целом погода будет облачная с прояснениями, временами пройдут осадки (снег, дождь, мокрый снег). Местами туман. Температура воздуха будет варьироваться от -4°С до +2°С.
Похожая ситуация сохранится и завтра. Только добавится сильный ветер порывами до 15-18 м/с и метель.
Фото: БЕЛТА
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