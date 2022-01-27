МЧС призывает быть аккуратными на дорогах: повышенный риск ДТП и травм!

Источник материала: ОНТ

МЧС опубликовало оперативный прогноз на четверг, 27 января. Из-за гололедицы – повышенный уровень опасности.

В целом погода будет облачная с прояснениями, временами пройдут осадки (снег, дождь, мокрый снег). Местами туман. Температура воздуха будет варьироваться от -4°С до +2°С.

Похожая ситуация сохранится и завтра. Только добавится сильный ветер порывами до 15-18 м/с и метель.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram