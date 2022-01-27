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27 января пройдет внеочередная сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси

27.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

27 января пройдет внеочередная сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Белорусский парламент собирается на внеочередную сессию. Указ о ее созыве подписал Александр Лукашенко в начале недели.

Одной из главных тем заседания станет предстоящее обращение Президента к белорусскому народу и Национальному собранию, которое назначено на завтра.

Депутаты и сенаторы также обсудят подготовку к Конституционному референдуму. Напомним, он состоится ровно через месяц – 27 февраля.

Среди других тем – противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Парламентарии также согласуют законодательные аспекты деятельности индустриального парка «Великий камень».

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Белорусский парламент собирается на внеочередную сессию. Указ о ее созыве подписал Александр Лукашенко в начале недели. Одной из главных тем заседания станет...
 
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