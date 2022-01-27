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27 января пройдет внеочередная сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси
Источник материала: ОНТ
Белорусский парламент собирается на внеочередную сессию. Указ о ее созыве подписал Александр Лукашенко в начале недели.
Одной из главных тем заседания станет предстоящее
Депутаты и сенаторы также обсудят подготовку к
Среди других тем – противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Парламентарии также согласуют законодательные аспекты деятельности индустриального парка «Великий камень».
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Белорусский парламент собирается на внеочередную сессию. Указ о ее созыве подписал Александр Лукашенко в начале недели. Одной из главных тем заседания станет...
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