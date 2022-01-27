Топ-5 детективных кинолент, основанных на реальных историях. Вот что действительно стоит посмотреть!

Источник материала: ОНТ

Профессия детектив специализируется как раз на поиске. Преступников, их жертв, улик, следов или мотивов преступлений. И это не только в кино! И правда, самые закрученные сюжеты случаются именно в жизни. Неспроста много фильмов основаны на реальных событиях. Вашему вниманию топ-5 картин, которые своим появлением обязаны настоящим преступлениям.

«Перевал Дятлова» - сериал, основанный на реальных событиях. Зимой 1959 года группа советских студентов из Свердловска отправилась в туристический поход по горам Северного Урала. После недели передвижений на транспорте, лыжных и пеших походов, группа под руководством Игоря Дятлова начала подъем на склон «горы мертвецов». Безымянный перевал стал их последним пристанищем – все участники похода погибли. А история их смерти до сих пор остается загадкой.

Ещё одна детективная история из реальной жизни показана в российском сериале «Казанова». В центре внимания удачливый брачный аферист Юрий Ладжун. Такой тип действительно орудовал в 70-х годах прошлого века. Жертвами его обаятельной улыбки и красивых слов стали 72 женщины. Многие из них были при высоких должностях.

Константин Хабенский - главный герой следующей ленты в нашей подборке. Он играет следователя Родиона Меглина, который специализируется на поимке маньяков. Сериал «Метод» рассказывает о реальных серийных убийцах, которые фигурировали в 70-х и 80-х годах в Советском Союзе: липецкий душитель, аллигатор, иркутский монстр и другие.

Действие сериала «Ростов» разворачивается в 20-х годах прошлого столетия. Он повествует о реальной преступной группировке того времени. В действительности банда правила в Твери, но снимать картину решили в Ростове. А роль Станислава Невойта – настоящего вора, который решил оставить преступную жизнь и вернутся в город, чтобы «навести порядок», сыграл российский актёр Артур Смольянинов.

Сюжет фильма «Мосгаз» основан на реальных событиях 1962 года, которые происходили в Москве. Тогда страна была запугана появлением первого в истории СССР серийного маньяка-убийцы. Владимир Ионесян представлялся работником Мосгаза. Маньяк свободно заходил в квартиры и оценивал благосостояние хозяев. Позже следствие доказало его причастность к шести убийствам.

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