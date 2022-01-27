|
Жителя Кобринского района приговорили к 2,5 года "химии" за смертельное ДТП
Источник материала: БелТА
27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ивановского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о ДТП с тяжкими последствиями, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.
Обвиняемым по уголовному делу проходил 24-летний житель Кобринского района. Смертельная авария на трассе М10 произошла 14 июня 2021 года. Микроавтобус Opel Movano под управлением обвиняемого двигался со стороны Дрогичина в направлении Иваново. Водитель не учел интенсивность движения, обзорность и дорожные условия, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Renault Master.
В результате ДТП водитель Renault от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир Opel получил тяжкие телесные повреждения.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Ивановского района признал фигуранта виновным по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть одного человека и причинение второму тяжкого телесного повреждения) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также он лишен на 5 лет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Микроавтобус Opel Movano под управлением обвиняемого двигался со стороны Дрогичина в направлении Иваново. Водитель не учел интенсивность движения, обзорность и...
|
Архив (Разное)