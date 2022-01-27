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Могилевчанка обворовала квартиру коллеги

27.01.2022 09:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жительница Могилева обворовала квартиру коллеги. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

На днях в милицию обратилась женщина: из квартиры пропал кошелек, в котором хранилось $4,7 тыс., 400 евро и Br140. Выяснилось, деньги похитила 39-летняя коллега заявительницы.

"Женщины дружили, и злоумышленница знала о наличии валюты, оставшейся у хозяйки после покупки жилья. Накануне она украла из служебного шкафчика подруги ключи от квартиры, а на следующий день не вышла на работу. Она знала, что дома никого нет, поэтому спокойно нашла деньги и скрылась", - отметили правоохранители.

Могилевчанку задержали уже на следующий день - ее визит к коллеге запечатлела камера наружного наблюдения. Часть похищенного она успела потратить на погашение кредитов, долгов и собственные нужды. Остальные деньги были обнаружены в ее квартире.

Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную в крупном размере.-0-

 
Теги: Курсы валют, Могилев
 
 
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Могилевчанку задержали уже на следующий день - ее визит к коллеге запечатлела камера наружного наблюдения. Часть похищенного она успела потратить на погашение...
 
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