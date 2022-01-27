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В Гродненской области за сутки при пожарах погибли 2 человека

27.01.2022 10:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за сутки при пожарах погибли 2 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

В Гродненском районе пожар унес жизнь 91-летней женщины. О том, что горит соседский дом, вечером 26 января спасателям сообщил житель деревни Бондари. Прибывшие к месту происшествия подразделения МЧС приступили к ликвидации возгорания и поиску в жилище людей.

В одной из комнат спасатели обнаружили погибшую хозяйку. Женщина проживала одна - супруг умер десять лет назад, детей не было. Предположительно, возгорание произошло из-за оставленной без присмотра пищи на включенной электрической плитке.

Предполагаемой причиной смертельного пожара в Омшянском районе стало неосторожное курение. В ночь на 27 января очевидец сообщил о пожаре в деревне Гроди. Дом горел открытым пламенем.

"При ликвидации возгорания и проведении разведки на кровати в жилой комнате под обломками строительных конструкций обнаружен погибшим хозяин 1956 года рождения", - рассказали в МЧС. Выяснилось, что мужчина жил один, курил.

Огнем уничтожена кровля и перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненском районе пожар унес жизнь 91-летней женщины. О том, что горит соседский дом, вечером 26 января спасателям сообщил житель деревни Бондари. Прибывшие к...
 
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